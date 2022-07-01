Adresár Spoločností
Infront X Platy

Platový rozsah Infront X sa pohybuje od $43,512 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $181,090 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Infront X. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Produktový manažér
$181K
Projektový manažér
$43.5K
Softvérový inžinier
$92.8K

Technický manažér programu
$161K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Infront X je Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $181,090. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Infront X je $126,793.

