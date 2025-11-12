Adresár spoločností
Infosys
Infosys Asociát Platy v United States

Mediánový Asociát kompenzačný balík in United States v Infosys dosahuje $57K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Infosys. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Mediánový balík
company icon
Infosys
Associate
Philadelphia, PA
Celkom za rok
$57K
Úroveň
JL3B
Základný plat
$57K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v Infosys?
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Infosys podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Asociát v Infosys in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $68,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Infosys pre pozíciu Asociát in United States je $57,000.

