Infosys
  • Architekt riešení

  • Dátový architekt

  • United States

Infosys Dátový architekt Platy v United States

Dátový architekt odmeňovanie in United States v Infosys sa pohybuje od $62.7K za year pre JL3B do $113K za year pre JL6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $100K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Infosys. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
$62.7K
$60.7K
$0
$2K
JL3A
Senior Associate Solution Architect
$63.5K
$63.5K
$0
$0
JL4
Solution Architect
$95.1K
$94.7K
$0
$417
JL5
Senior Solution Architect
$102K
$102K
$0
$0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Infosys podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Architekt riešení ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový architekt v Infosys in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $130,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Infosys pre pozíciu Dátový architekt in United States je $100,000.

