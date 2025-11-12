Adresár spoločností
Infosys
  • Platy
  • Architekt riešení

  • Dátový architekt

Infosys Dátový architekt Platy

Dátový architekt odmeňovanie in India v Infosys sa pohybuje od ₹455K za year pre JL3B do ₹1.53M za year pre JL5. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Infosys. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
₹455K
₹455K
₹0
₹0
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹510K
₹510K
₹0
₹0
JL4
Solution Architect
₹734K
₹710K
₹0
₹24.2K
JL5
Senior Solution Architect
₹1.53M
₹1.46M
₹14.2K
₹50.7K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Infosys podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový architekt v Infosys in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,002,310. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Infosys pre pozíciu Dátový architekt in India je ₹948,082.

Ďalšie zdroje