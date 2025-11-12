Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Infosys sa pohybuje od $64.4K za year pre JL3B do $149K za year pre JL6A. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $100K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Infosys. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
JL3B
$64.4K
$64.4K
$0
$0
JL3A
$92.6K
$88.3K
$4.3K
$0
JL4
$88.5K
$88.5K
$0
$0
JL5
$99.9K
$99.3K
$22
$607
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Infosys podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)