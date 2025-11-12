Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Canada v Infosys sa pohybuje od CA$105K za year pre JL4 do CA$114K za year pre JL5. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$97.9K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Infosys. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
JL3B
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
CA$105K
CA$105K
CA$0
CA$0
JL5
CA$114K
CA$112K
CA$190.4
CA$1.3K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Infosys podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)