Infostretch
Infostretch
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Infostretch Platy

Platový rozsah Infostretch sa pohybuje od $118,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $169,150 pre Manažér produktového dizajnu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Infostretch. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $118K
Informatik (IT)
$136K
Manažér produktového dizajnu
$169K

Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Infostretch je Manažér produktového dizajnu at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $169,150. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Infostretch je $135,675.

Ďalšie zdroje