Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Infor sa pohybuje od $78.9K za year pre Associate Software Engineer do $123K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $84K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Infor. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
