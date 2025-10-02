Adresár spoločností
Infor
  Sri Lanka

Infor Softvérový inžinier Platy v Sri Lanka

Softvérový inžinier odmeňovanie in Sri Lanka v Infor dosahuje LKR 2.78M za year pre Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Sri Lanka dosahuje LKR 3.18M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Infor. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Infor?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Infor in Sri Lanka predstavuje ročnú celkovú odmenu LKR 17,549,918. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Infor pre pozíciu Softvérový inžinier in Sri Lanka je LKR 3,105,675.

Súvisiace spoločnosti

  • CoreLogic
  • Enthought
  • Intrado
  • CentralSquare Technologies
  • FiveBy Solutions
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

