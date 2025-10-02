Adresár spoločností
Infor
Infor Softvérový inžinier Platy v Greater Toronto Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Toronto Area v Infor dosahuje CA$93.1K za year pre Associate Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Toronto Area dosahuje CA$98.8K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Infor. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Aké sú kariérne úrovne v Infor?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Infor in Greater Toronto Area predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$155,860. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Infor pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Toronto Area je CA$98,791.

Súvisiace spoločnosti

