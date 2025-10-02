Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Hyderabad Area v Infor sa pohybuje od ₹667K za year pre Associate Software Engineer do ₹1.69M za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Hyderabad Area dosahuje ₹1.21M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Infor. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***