Softvérový inžinier odmeňovanie in Czech Republic v Infor dosahuje CZK 1.25M za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Czech Republic dosahuje CZK 1.31M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Infor. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Aké sú kariérne úrovne v Infor?

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Infor in Czech Republic sits at a yearly total compensation of CZK 1,403,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infor for the Softvérový inžinier role in Czech Republic is CZK 1,137,187.

Ďalšie zdroje