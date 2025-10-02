Adresár spoločností
Infobip
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Croatia

Infobip Softvérový inžinier Platy v Croatia

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Croatia v Infobip dosahuje €44.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Infobip. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Infobip
Software Engineer
Zagreb, GZ, Croatia
Celkom za rok
€44.3K
Úroveň
Middle
Základný plat
€42.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.9K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Infobip?

€142K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Infobip in Croatia predstavuje ročnú celkovú odmenu €57,887. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Infobip pre pozíciu Softvérový inžinier in Croatia je €42,355.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Infobip

Súvisiace spoločnosti

  • SmartStream
  • AquaQ Analytics
  • Synectics Solutions
  • Tata Elxsi
  • Ciklum
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje