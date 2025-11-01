Adresár spoločností
Info-Tech Research Group
  • Platy
  • Projektový manažér

  • Všetky platy Projektový manažér

Info-Tech Research Group Projektový manažér Platy

Mediánový Projektový manažér kompenzačný balík in Canada v Info-Tech Research Group dosahuje CA$141K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Info-Tech Research Group. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Mediánový balík
company icon
Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$141K
Úroveň
-
Základný plat
CA$137K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.1K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Info-Tech Research Group?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v Info-Tech Research Group in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$193,906. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Info-Tech Research Group pre pozíciu Projektový manažér in Canada je CA$141,415.

