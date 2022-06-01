Adresár Spoločností
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Platy

Platový rozsah Info-Tech Research Group sa pohybuje od $31,990 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $119,710 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Info-Tech Research Group. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Projektový manažér
Median $102K
Manažérsky konzultant
$61.7K
Predaj
$120K

Softvérový inžinier
$32K
FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в Info-Tech Research Group, е Predaj at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $119,710. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Info-Tech Research Group, е $81,643.

