  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

  • India

Info Edge Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA) Platy v India

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA) odmeňovanie in India v Info Edge dosahuje ₹1.35M za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹1.29M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Info Edge. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA) v Info Edge in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹4,039,791. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Info Edge pre pozíciu Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA) in India je ₹1,382,510.

