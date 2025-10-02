Adresár spoločností
Info Edge
  • Platy
  Softvérový inžinier

  Softvérový inžinier

  Greater Delhi Area

Info Edge Softvérový inžinier Platy v Greater Delhi Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Delhi Area v Info Edge sa pohybuje od ₹1.8M za year pre Senior Software Engineer do ₹4.88M za year pre Tech Lead/Team Lead. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Delhi Area dosahuje ₹2.01M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Info Edge. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
₹13.94M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Info Edge?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Často kladené otázky

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Softvérový inžinier hjá Info Edge in Greater Delhi Area er árleg heildarlaun upp á ₹4,877,530. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Info Edge fyrir Softvérový inžinier hlutverkið in Greater Delhi Area er ₹2,065,751.

