Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Delhi Area v Info Edge sa pohybuje od ₹1.8M za year pre Senior Software Engineer do ₹4.88M za year pre Tech Lead/Team Lead. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Delhi Area dosahuje ₹2.01M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Info Edge. Posledná aktualizácia: 10/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
