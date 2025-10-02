Adresár spoločností
Info Edge
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

  • Greater Delhi Area

Info Edge Dátový vedec Platy v Greater Delhi Area

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Greater Delhi Area v Info Edge dosahuje ₹2.53M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Info Edge. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Celkom za rok
₹2.53M
Úroveň
4a
Základný plat
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Info Edge?

₹13.94M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový vedec ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Info Edge in Greater Delhi Area predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,877,414. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Info Edge pre pozíciu Dátový vedec in Greater Delhi Area je ₹2,516,122.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Info Edge

Súvisiace spoločnosti

  • SoFi
  • Stripe
  • Amazon
  • Google
  • Tesla
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje