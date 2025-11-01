Adresár spoločností
Inetum
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Spain v Inetum dosahuje €28.9K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Inetum. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Mediánový balík
Inetum
Software Engineer
Bilbao, PV, Spain
Celkom za rok
€28.9K
Úroveň
L2
Základný plat
€28.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Inetum?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€77.9K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.3K
Najnovšie odoslané platy
Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Inetum in Spain predstavuje ročnú celkovú odmenu €38,012. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Inetum pre pozíciu Softvérový inžinier in Spain je €28,519.

