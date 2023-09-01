Adresár Spoločností
Inetum
Inetum Platy

Platový rozsah Inetum sa pohybuje od $19,857 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový analytik na spodnom konci do $162,089 pre Obchodné operácie na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Inetum. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $33K

Full-stack softvérový inžinier

Obchodné operácie
$162K
Obchodný analytik
$48.8K

Dátový analytik
$19.9K
Informatik (IT)
$37K
Manažérsky konzultant
$25.2K
Produktový manažér
$30.5K
Projektový manažér
$38.3K
Architekt riešení
$42.1K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Inetum è Obchodné operácie at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $162,089. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Inetum è di $36,991.

