Adresár spoločností
Indus Valley Partners
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Architekt riešení

  • Všetky platy Architekt riešení

Indus Valley Partners Architekt riešení Platy

Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in India v Indus Valley Partners sa pohybuje od ₹509K do ₹708K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Indus Valley Partners. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Priemerná celková odmena

₹545K - ₹642K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹509K₹545K₹642K₹708K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Architekt riešení príspevkovs v spoločnosti Indus Valley Partners na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Indus Valley Partners?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Architekt riešení ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Dátový architekt

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Indus Valley Partners in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹708,275. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Indus Valley Partners pre pozíciu Architekt riešení in India je ₹508,505.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Indus Valley Partners

Súvisiace spoločnosti

  • Flipkart
  • Pinterest
  • Snap
  • Amazon
  • Apple
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje