Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in Cyprus v inDriver dosahuje €99.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky inDriver. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
inDriver
Software Engineering Manager
Limassol, LI, Cyprus
Celkom za rok
€99.5K
Úroveň
hidden
Základný plat
€99.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v inDriver in Cyprus predstavuje ročnú celkovú odmenu €108,847. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v inDriver pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Cyprus je €99,517.

