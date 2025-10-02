Adresár spoločností
Indra
Indra Softvérový inžinier Platy v Madrid Metropolitan Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Madrid Metropolitan Area v Indra dosahuje €32.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Indra. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Indra
Systems Engineer
Madrid, MD, Spain
Celkom za rok
€32.5K
Úroveň
Engineer
Základný plat
€32.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Indra?

€142K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Indra in Madrid Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu €37,978. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Indra pre pozíciu Softvérový inžinier in Madrid Metropolitan Area je €32,519.

Súvisiace spoločnosti

