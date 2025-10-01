Adresár spoločností
INDMoney Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Bengaluru v INDMoney dosahuje ₹3.18M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky INDMoney. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
INDMoney
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹3.18M
Úroveň
L3
Základný plat
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹530K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v INDMoney?

₹13.94M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v INDMoney in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹4,331,713. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v INDMoney pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Bengaluru je ₹3,388,048.

