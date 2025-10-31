Adresár spoločností
indie Semiconductor
  • Platy
  • Hardvérový inžinier

  • Všetky platy Hardvérový inžinier

indie Semiconductor Hardvérový inžinier Platy

Mediánový Hardvérový inžinier kompenzačný balík in United States v indie Semiconductor dosahuje $160K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky indie Semiconductor. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
indie Semiconductor
IC Design
Aliso Viejo, CA
Celkom za rok
$160K
Úroveň
2
Základný plat
$120K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v indie Semiconductor?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Hardvérový inžinier v indie Semiconductor in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $314,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v indie Semiconductor pre pozíciu Hardvérový inžinier in United States je $185,000.

Odporúčané pozície

Súvisiace spoločnosti

Ďalšie zdroje