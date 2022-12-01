Adresár Spoločností
IndiaMART
IndiaMART Platy

Platový rozsah IndiaMART sa pohybuje od $6,585 v celkovej kompenzácii ročne pre Predaj na spodnom konci do $28,744 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov IndiaMART. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $13.8K

Full-stack softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $28.7K
Predaj
$6.6K

Rizikový kapitálový investor
$11.8K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v IndiaMART je Produktový manažér s ročnou celkovou kompenzáciou $28,744. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v IndiaMART je $12,839.

