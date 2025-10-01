Adresár spoločností
Indegene
Indegene Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Bengaluru v Indegene dosahuje ₹774K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Indegene. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Indegene
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹774K
Úroveň
L2
Základný plat
₹774K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Indegene?

₹13.94M

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Indegene in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹1,088,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indegene for the Softvérový inžinier role in Greater Bengaluru is ₹749,744.

