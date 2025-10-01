Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Indeed sa pohybuje od $430K za year pre TDM3 do $473K za year pre TDM4. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $430K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Indeed. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
TDM3
$430K
$268K
$129K
$33K
TDM4
$473K
$277K
$163K
$32.6K
TDM5
$ --
$ --
$ --
$ --
TDM6
$ --
$ --
$ --
$ --
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
