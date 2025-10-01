Adresár spoločností
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
Indeed Manažér softvérového inžinierstva Platy v Phoenix Area

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in Phoenix Area v Indeed dosahuje $295K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Indeed. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Indeed
Software Engineering Manager
Phoenix, AZ
Celkom za rok
$295K
Úroveň
L3
Základný plat
$163K
Stock (/yr)
$110K
Bonus
$22K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Indeed?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.35% štvrťročne)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Indeed in Phoenix Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $325,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Indeed pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Phoenix Area je $293,000.

Ďalšie zdroje