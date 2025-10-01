Softvérový inžinier odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Indeed sa pohybuje od $145K za year pre L0 do $509K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $318K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Indeed. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L0
$145K
$137K
$8.8K
$0
L1
$168K
$137K
$18.1K
$12.4K
L2
$226K
$168K
$40.5K
$18.2K
L2-II
$306K
$215K
$66K
$25.4K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)
33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.35% štvrťročne)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
