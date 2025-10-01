Adresár spoločností
Indeed
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Japan

Indeed Softvérový inžinier Platy v Japan

Softvérový inžinier odmeňovanie in Japan v Indeed sa pohybuje od ¥12.34M za year pre L1 do ¥37.51M za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Japan dosahuje ¥25.35M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Indeed. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L0
(Začiatočnícka úroveň)
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L1
Software Engineer I
¥12.34M
¥10.78M
¥1.37M
¥190K
L2
Software Engineer II
¥19.49M
¥12.86M
¥5.28M
¥1.35M
L2-II
Senior Software Engineer
¥30.5M
¥16.74M
¥11.3M
¥2.46M
¥23.75M

Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.35% štvrťročne)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Indeed in Japan predstavuje ročnú celkovú odmenu ¥41,017,747. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Indeed pre pozíciu Softvérový inžinier in Japan je ¥23,976,276.

Ďalšie zdroje