Priemerné Zákaznícky servis celkové odmeňovanie in India v Indeed sa pohybuje od ₹769K do ₹1.12M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Indeed. Posledná aktualizácia: 11/2/2025
Priemerná celková odmena
Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)
33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.35% štvrťročne)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.