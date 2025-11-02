Adresár spoločností
Priemerné Zákaznícky servis celkové odmeňovanie in India v Indeed sa pohybuje od ₹769K do ₹1.12M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Indeed. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

₹882K - ₹1.01M
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.35% štvrťročne)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Zákaznícky servis v Indeed in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹1,119,704. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Indeed pre pozíciu Zákaznícky servis in India je ₹768,610.

