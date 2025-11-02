Adresár spoločností
Priemerné Korporátny rozvoj celkové odmeňovanie v Indeed sa pohybuje od $240K do $329K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Indeed. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

$260K - $309K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$240K$260K$309K$329K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Indeed podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)

  • 33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.35% štvrťročne)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Korporátny rozvoj v Indeed predstavuje ročnú celkovú odmenu $328,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Indeed pre pozíciu Korporátny rozvoj je $240,240.

