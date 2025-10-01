Adresár spoločností
Incred Finance
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Bengaluru

Incred Finance Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Bengaluru v Incred Finance dosahuje ₹2.66M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Incred Finance. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹2.66M
Úroveň
Senior
Základný plat
₹2.34M
Stock (/yr)
₹171K
Bonus
₹149K
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Incred Finance?

₹13.94M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Incred Finance in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹6,712,971. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Incred Finance for the Softvérový inžinier role in Greater Bengaluru is ₹2,462,941.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Incred Finance

Súvisiace spoločnosti

  • Lyft
  • Roblox
  • Pinterest
  • Netflix
  • Microsoft
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje