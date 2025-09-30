Adresár spoločností
Incorta
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Cairo

Incorta Softvérový inžinier Platy v Greater Cairo

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Cairo v Incorta dosahuje EGP 1.48M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Incorta. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Celkom za rok
EGP 1.48M
Úroveň
Senior
Základný plat
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Incorta?

EGP 7.88M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Incorta in Greater Cairo predstavuje ročnú celkovú odmenu EGP 5,829,211. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Incorta pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Cairo je EGP 1,477,620.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Incorta

Súvisiace spoločnosti

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Zilliant
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje