Included Health Platy

Platový rozsah Included Health sa pohybuje od $114,570 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančný analytik na spodnom konci do $332,655 pre Obchodné operácie na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Included Health. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Full-stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $219K
Administratívny asistent
$125K

Obchodné operácie
$333K
Dátový analytik
$134K
Dátový vedec
$325K
Finančný analytik
$115K
Produktový dizajnér
$186K
Manažér programu
$208K
Projektový manažér
$137K
Personálny nábor
$166K
Manažér softvérového inžinierstva
$265K
UX výskumník
$286K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Included Health podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

FAQ

The highest paying role reported at Included Health is Obchodné operácie at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $332,655. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Included Health is $197,003.

