Improving
  Platy
  Softvérový inžinier

  Všetky platy Softvérový inžinier

  Guadalajara Metropolitan Area

Improving Softvérový inžinier Platy v Guadalajara Metropolitan Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Guadalajara Metropolitan Area v Improving dosahuje MX$596K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Improving. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Improving
Full-Stack Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Celkom za rok
MX$596K
Úroveň
Senior
Základný plat
MX$596K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Improving?

MX$3.09M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Improving in Guadalajara Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu MXMX$24,540,422. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Improving pre pozíciu Softvérový inžinier in Guadalajara Metropolitan Area je MXMX$13,243,967.

