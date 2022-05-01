Adresár spoločností
Imperva Platy

Platy Imperva sa pohybujú od $64,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na spodnej hranici až po $217,080 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Imperva. Posledná aktualizácia: 9/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $117K
Zákaznícky servis
$161K
Marketingové operácie
$189K

Produktový dizajnér
$141K
Produktový manažér
$217K
Predajný inžinier
$209K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$64K
Manažér softvérového inžinierstva
$135K
Architekt riešení
$132K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Imperva predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $217,080. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Imperva je $141,158.

