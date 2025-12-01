Adresár spoločností
impact.com
impact.com IT špecialista Platy

Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v impact.com sa pohybuje od $44.1K do $60.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky impact.com. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemerná celková odmena

$47.8K - $56.7K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$44.1K$47.8K$56.7K$60.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v impact.com?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v impact.com predstavuje ročnú celkovú odmenu $60,375. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v impact.com pre pozíciu IT špecialista je $44,100.

