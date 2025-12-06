Adresár spoločností
ImmoScout24
ImmoScout24 Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in Germany v ImmoScout24 sa pohybuje od €42.6K do €60.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ImmoScout24. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$55.8K - $66.1K
Germany
Bežný rozsah
Možný rozsah
$49.1K$55.8K$66.1K$69.7K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v ImmoScout24 in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €60,491. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ImmoScout24 pre pozíciu Produktový dizajnér in Germany je €42,607.

