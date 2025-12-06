Adresár spoločností
ImmoScout24
Priemerné Business analytik celkové odmeňovanie in Germany v ImmoScout24 sa pohybuje od €52.8K do €72K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ImmoScout24. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$65.1K - $78.7K
Germany
Bežný rozsah
Možný rozsah
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v ImmoScout24?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v ImmoScout24 in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €72,011. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ImmoScout24 pre pozíciu Business analytik in Germany je €52,767.

