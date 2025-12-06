Adresár spoločností
IMMO Capital
IMMO Capital Produktový manažér Platy

Priemerné Produktový manažér celkové odmeňovanie in United Kingdom v IMMO Capital sa pohybuje od £66.9K do £97.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IMMO Capital. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$102K - $119K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
$90K$102K$119K$131K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v IMMO Capital?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v IMMO Capital in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £97,150. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IMMO Capital pre pozíciu Produktový manažér in United Kingdom je £66,944.

