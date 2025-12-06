Adresár spoločností
Immigram
Immigram Projektový manažér Platy

Priemerné Projektový manažér celkové odmeňovanie in Armenia v Immigram sa pohybuje od AMD 9.54M do AMD 13.61M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Immigram. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$28.6K - $33.5K
Armenia
Bežný rozsah
Možný rozsah
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Immigram?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v Immigram in Armenia predstavuje ročnú celkovú odmenu AMD 13,606,521. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Immigram pre pozíciu Projektový manažér in Armenia je AMD 9,536,194.

Ďalšie zdroje

