Immersive Labs
Immersive Labs Platy

Platy Immersive Labs sa pohybujú od $55,900 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $106,693 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Immersive Labs. Posledná aktualizácia: 11/25/2025

Softvérový inžinier
$55.9K
Manažér softvérového inžinierstva
$107K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Immersive Labs predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $106,693. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Immersive Labs je $81,297.

