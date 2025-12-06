Softvérový inžinier odmeňovanie in Netherlands v IMC sa pohybuje od €146K za year pre L1 do €160K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Netherlands dosahuje €160K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IMC. Posledná aktualizácia: 12/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.