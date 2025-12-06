Adresár spoločností
IMC
IMC Mechanický inžinier Platy

Priemerné Mechanický inžinier celkové odmeňovanie in Israel v IMC sa pohybuje od ₪346K do ₪493K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IMC. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$118K - $138K
Israel
Bežný rozsah
Možný rozsah
$103K$118K$138K$146K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v IMC?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Mechanický inžinier v IMC in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪493,127. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IMC pre pozíciu Mechanický inžinier in Israel je ₪345,610.

