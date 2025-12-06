Adresár spoločností
IMC
IMC Manažérsky konzultant Platy

Priemerné Manažérsky konzultant celkové odmeňovanie in Singapore v IMC sa pohybuje od SGD 51.7K do SGD 73.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IMC. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$45.3K - $51.6K
Singapore
Bežný rozsah
Možný rozsah
$40K$45.3K$51.6K$56.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v IMC?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v IMC in Singapore predstavuje ročnú celkovú odmenu SGD 73,540. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IMC pre pozíciu Manažérsky konzultant in Singapore je SGD 51,727.

Ďalšie zdroje

