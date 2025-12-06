Adresár spoločností
IMC
IMC Ľudské zdroje Platy

Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in Spain v IMC sa pohybuje od €67.6K do €98.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IMC. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$89.5K - $102K
Spain
Bežný rozsah
Možný rozsah
$77.9K$89.5K$102K$114K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v IMC?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v IMC in Spain predstavuje ročnú celkovú odmenu €98,547. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IMC pre pozíciu Ľudské zdroje in Spain je €67,646.

