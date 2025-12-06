Adresár spoločností
IMC
  • Platy
  • Finančný analytik

  • Všetky platy Finančný analytik

IMC Finančný analytik Platy

Mediánový Finančný analytik kompenzačný balík in United States v IMC dosahuje $269K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IMC. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Mediánový balík
company icon
IMC
Trader
Chicago, IL
Celkom za rok
$269K
Úroveň
L3
Základný plat
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$93.8K
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
0-1 Roky
Aké sú kariérne úrovne v IMC?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Finančný analytik v IMC in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $297,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IMC pre pozíciu Finančný analytik in United States je $268,750.

