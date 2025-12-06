Adresár spoločností
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

IMC Dátový vedec Platy

Dátový vedec odmeňovanie in United States v IMC sa pohybuje od $247K za year pre L1 do $242K za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $200K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IMC. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$247K
$150K
$0
$96.9K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$242K
$208K
$0
$33.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 1 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Aké sú kariérne úrovne v IMC?

Zahrnuté pozície

Kvantitatívny výskumník

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v IMC in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $725,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IMC pre pozíciu Dátový vedec in United States je $275,000.

